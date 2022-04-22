В успешной работе Самарской области с ее развитым промышленным потенциалом заинтересована вся страна. Вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов губернатор Дмитрий Азаров обсудил в ходе последней рабочей встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Федеральное правительство постоянно помогает региональной промышленности. Из выделенных недавно области из федерального бюджета более 700 млн рублей на организацию временных рабочих мест, общественных работ, на переобучение сотрудников большая часть была направлена на развитие "АВТОВАЗа".

Спрос на отечественные автомобили продолжает расти, и, как считают эксперты, это решение позволит автогиганту укрепить позиции. Продукция "АВТОВАЗа" остается главным автомобилем как для частных автовладельцев, так и для предпринимателей. И в ситуации экономических санкций такое положение будет сохраняться. Значит, поддержка самарского автопрома скажется на экономике всего региона, да и России.

"Популярность отечественных автомобилей, произведенных в нашем регионе, набирает обороты в бизнесе, — говорит директор ГК "ГринФинанс" Наталья Абдулаева. — По нашим данным, более 50% предпринимателей используют именно разработки "АВТОВАЗА". К ним относятся службы такси, доставки, грузоперевозки и многие другие. Отечественный автомобиль — это выгодное вложение средств для бизнеса любого уровня. Мы рекомендуем сейчас обратить внимание в первую очередь на подержанные авто, приобретенные в лизинговых компаниях. Процедура приобретения авто здесь максимально упрощена".