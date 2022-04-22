В успешной работе Самарской области с ее развитым промышленным потенциалом заинтересована вся страна. Вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов губернатор Дмитрий Азаров обсудил в ходе последней рабочей встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
Федеральное правительство постоянно помогает региональной промышленности. Из выделенных недавно области из федерального бюджета более 700 млн рублей на организацию временных рабочих мест, общественных работ, на переобучение сотрудников большая часть была направлена на развитие "АВТОВАЗа".
Спрос на отечественные автомобили продолжает расти, и, как считают эксперты, это решение позволит автогиганту укрепить позиции. Продукция "АВТОВАЗа" остается главным автомобилем как для частных автовладельцев, так и для предпринимателей. И в ситуации экономических санкций такое положение будет сохраняться. Значит, поддержка самарского автопрома скажется на экономике всего региона, да и России.
"Популярность отечественных автомобилей, произведенных в нашем регионе, набирает обороты в бизнесе, — говорит директор ГК "ГринФинанс" Наталья Абдулаева. — По нашим данным, более 50% предпринимателей используют именно разработки "АВТОВАЗА". К ним относятся службы такси, доставки, грузоперевозки и многие другие. Отечественный автомобиль — это выгодное вложение средств для бизнеса любого уровня. Мы рекомендуем сейчас обратить внимание в первую очередь на подержанные авто, приобретенные в лизинговых компаниях. Процедура приобретения авто здесь максимально упрощена".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.