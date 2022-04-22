В Самаре пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

На следующей неделе специалисты "Т Плюс" проверят на плотность и прочность тепловые сети от Безымянской отопительной котельной. Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

В связи с этим с 28 апреля по 5 мая 2022 года будет приостановлено горячее водоснабжение жителей и организаций Промышленного района Самары в границах улиц: пр. Кирова — Физкультурная — Заводское ш. — Победы — Юбилейная — Теннисная.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Также с 25 апреля по 8 мая 2022 года будут проверяться тепловые сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в пределах улиц: пр. Кирова — Ветлянская — Кабельная — 22 Партсъезда — Заводское ш. — Земеца — Береговая. В данном районе энергокомпания не предоставляет клиентам услугу горячего водоснабжения.

В ходе гидравлических испытаний тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплой воды. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на "горячую линию": 279-65-00 и 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.energy.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой областной столицы к предстоящей зиме.