"Крылья" проиграли "Химкам" - 1:4 и забили автогол

В воскресенье, 24 апреля, "Крылья Советов" сыграли с "Химками" на их поле.

Открыли счет самарцы, Глушенков забил на 28 минуте. На 43 минуте Якуба получил красную карточку, а на 45-й минуте Глушаков из "Химок" забил с пенальти. Еще два мяча хозяева поля отправили в ворота "Крыльев" на 50 и 87 минутах.

Завершился же матч автоголом "КС" на 89 минуте, отличился Солдатенков. Итоговый счет 1:4.

1 мая "Крылья Советов" в Москве сыграют со "Спартаком".