Дмитрий Азаров поручил выделить средства на обеспечение жильем отдельной категории ветеранов в Самарской области

Объем средств областного бюджета, которые направят на улучшение жилищных условий отдельной категории ветеранов, составит 17,6 миллиона рублей. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на заседании Губернской думы, где заслушивался доклад об итогах деятельности Правительства Самарской области в 2021 году.
Власти региона выделят из Резервного фонда средства на приобретение квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, не вошедших в перечень категорий по Указу Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".
Напомним, Самарская область уже выполнила Указ, который предусматривал улучшение жилищных условий для большинства категорий ветеранов Великой Отечественной войны. Полный список категорий льготников, на которых распространялось действие Указа Президента, определены Федеральным законом "О ветеранах". Вместе с тем, в Самарской области выявили 8 человек ветеранов, не подпадающих под указанные критерии, но имеющие соответствующий статус и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Ранее Губернатор Самарской области поручил изыскать возможность помочь таким гражданам.
"Регион имеет право принять решение о дополнительных мерах поддержки ветеранов, не попавших под действие Указа Президента Российской Федерации, и мы этим правом воспользовались. Выявили 8 уважаемых ветеранов, в том числе две вдовы борцов с бандеровцами. Помощь будет оказана, мы изыскали средства и уже в мае они будут выделены", — пояснил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.