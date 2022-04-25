УФССП: обвиняемый матерился в суде и специально ударился головой о стену

В Самаре привлекли к ответственности мужчину, который устроил дебош в суде. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.
Подсудимый по уголовному делу о грабеже выкрикивал нецензурные выражения возле кабинета судьи. Пристав предупредил его о незаконности такого поведения. В ответ на это мужчина решил покинуть здание, раз в суде нельзя материться.
Приставы не позволили ему сбежать, и мужчина, как утверждает УФССП, специально ударился головой о стену, чтобы разбить себе лицо.
После этого на подсудимого надели наручники и передали росгвардейцам.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?
Что то даже и не удивляюсь.