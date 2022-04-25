УФССП: обвиняемый матерился в суде и специально ударился головой о стену

В Самаре привлекли к ответственности мужчину, который устроил дебош в суде. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Подсудимый по уголовному делу о грабеже выкрикивал нецензурные выражения возле кабинета судьи. Пристав предупредил его о незаконности такого поведения. В ответ на это мужчина решил покинуть здание, раз в суде нельзя материться.

Приставы не позволили ему сбежать, и мужчина, как утверждает УФССП, специально ударился головой о стену, чтобы разбить себе лицо.

После этого на подсудимого надели наручники и передали росгвардейцам.