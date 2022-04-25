Кузнец из Тольятти лишился руки из-за нарушения техники безопасности

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Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила в суд уголовное дело 49-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил охраны труда, повлекшем тяжкие травмы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.