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Суды Происшествия

Устроившим ночную стрельбу в центре Самары вынесли приговор

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 апреля, Самарский районный суд вынес приговор по уголовному делу о ночной стрельбе в центре Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Обвиняемыми были три молодых самарца: Семен Мещеряков, Рагуп Гейдаров и Орхан Ибрагимхалилов.

Напомним, инцидент произошел ночью 11 сентября на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей запускали фейерверки, а один из них выстрелил в воздух очередью из охолощенного автомата Калашникова. Все происходящее снимали на телефон друзья парней. Жители окрестных домов тоже сняли стрельбу на видео и выложили ролик в интернет с обращением к правоохранителям.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего парня. По словам молодого человека, фейерверк и стрельба были ради забавы. Вскоре полицейские задержали и остальных участников "веселья" - двух студентов 21 и 22 лет. У парней изъяли три единицы оружия, из которого стреляли ночью 11 сентября.

В итоге Семену Мещерякову суд назначил год лишения свободы условно с испытательным сроком один год; Рагупу Гейдарову и Орхану Ибрагимхалилову по восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев каждому. Приговор еще не вступил в законную силу.

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