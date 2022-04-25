Устроившим ночную стрельбу в центре Самары вынесли приговор

В понедельник, 25 апреля, Самарский районный суд вынес приговор по уголовному делу о ночной стрельбе в центре Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Обвиняемыми были три молодых самарца: Семен Мещеряков, Рагуп Гейдаров и Орхан Ибрагимхалилов.
Напомним, инцидент произошел ночью 11 сентября на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей запускали фейерверки, а один из них выстрелил в воздух очередью из охолощенного автомата Калашникова. Все происходящее снимали на телефон друзья парней. Жители окрестных домов тоже сняли стрельбу на видео и выложили ролик в интернет с обращением к правоохранителям.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего парня. По словам молодого человека, фейерверк и стрельба были ради забавы. Вскоре полицейские задержали и остальных участников "веселья" - двух студентов 21 и 22 лет. У парней изъяли три единицы оружия, из которого стреляли ночью 11 сентября.
В итоге Семену Мещерякову суд назначил год лишения свободы условно с испытательным сроком один год; Рагупу Гейдарову и Орхану Ибрагимхалилову по восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев каждому. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.