Фигурантам дела о ночной стрельбе в центре Самары запросили условные сроки

В понедельник, 11 апреля, в Самарском районном суде Самары состоялись прения по уголовному делу о ночной стрельбе в центре Самары. Обвиняемыми по нему проходят три парня: Семен Мещеряков, Рагуп Гейдаров и Орхан Ибрагимхалилов. Об этом сообщили в суде.

Напомним, инцидент произошел ночью 11 сентября на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей запускали фейерверки, а один из них выстрелил в воздух очередью из автомата Калашникова. Кто-то из компании снимал происходящее на телефон. Местные жители тоже сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет с обращением к правоохранителям.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего парня. По словам молодого человека, они с друзьями решили провести время в баре в Самарском районе. Перед этим молодые люди ради забавы зажгли фейерверки. Когда пиротехника закончилась, парень достал из багажника охолощенный автомат и пострелял в воздух.

Вскоре полицейские задержали и остальных участников случившегося — двух самарских студентов 21 и 22 лет.

Молодые люди попросили прощения у горожан, которым доставили беспокойство. У парней изъяли в общей сложности три единицы оружия, из которого стреляли ночью 11 сентября. Экспертиза показала, что два пистолета и автомат стреляли холостыми патронами.

11 апреля на прениях представитель гособвинения просил суд признать всех троих парней виновными и назначить каждому лишение свободы условно. Сторона защиты в связи с тем, что ущерб никому нанесен не был, просила суд прекратить уголовное дело и квалифицировать вину каждого как административное правонарушение и назначить соответствующее наказания в рамках КоАП РФ.

На следующем заседании подсудимым предоставят последнее слово.