Фигурантам дела о ночной стрельбе в центре Самары запросили условные сроки

В понедельник, 11 апреля, в Самарском районном суде Самары состоялись прения по уголовному делу о ночной стрельбе в центре Самары. Обвиняемыми по нему проходят три парня: Семен Мещеряков, Рагуп Гейдаров и Орхан Ибрагимхалилов. Об этом сообщили в суде.
Напомним, инцидент произошел ночью 11 сентября на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей запускали фейерверки, а один из них выстрелил в воздух очередью из автомата Калашникова. Кто-то из компании снимал происходящее на телефон. Местные жители тоже сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет с обращением к правоохранителям.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего парня. По словам молодого человека, они с друзьями решили провести время в баре в Самарском районе. Перед этим молодые люди ради забавы зажгли фейерверки. Когда пиротехника закончилась, парень достал из багажника охолощенный автомат и пострелял в воздух.
Вскоре полицейские задержали и остальных участников случившегося — двух самарских студентов 21 и 22 лет.
Молодые люди попросили прощения у горожан, которым доставили беспокойство. У парней изъяли в общей сложности три единицы оружия, из которого стреляли ночью 11 сентября. Экспертиза показала, что два пистолета и автомат стреляли холостыми патронами.
11 апреля на прениях представитель гособвинения просил суд признать всех троих парней виновными и назначить каждому лишение свободы условно. Сторона защиты в связи с тем, что ущерб никому нанесен не был, просила суд прекратить уголовное дело и квалифицировать вину каждого как административное правонарушение и назначить соответствующее наказания в рамках КоАП РФ.
На следующем заседании подсудимым предоставят последнее слово.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.