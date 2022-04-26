В Самаре несколько дней ищут пропавшую 14-летнюю девочку

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В Самаре разыскивают пропавшую в Промышленном районе Самары 14-летнюю Кристину Шаповалову, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила инфорг поиска из поискового отряда "Лиза Алерт".