В мае состоятся гастроли Белорусского государственного молодежного театра на сцене СамАрта

С 26 мая по 1 июня в театре "СамАрт" в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Самарской области о сотрудничестве в гуманитарной сфере впервые пройдут гастроли Белорусского государственного молодежного театра.

Гости из Минска сыграют для самарских зрителей семь спектаклей, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

В афише Заслуженного коллектива Республики Беларусь — известная зарубежная классика ("Дорогая Памела" Д. Патрика, "Дурочка" Лопе де Вега, "Сыграем в дружную семью" М. Камолетти, "Козий остров" У. Бетти), современная драматургия ("Трикстер клуб" В. Ольховской, "Любовь втроем" М. Беркье-Маринье) и любимая всеми сказка Сергея Аксакова "Аленький цветочек".