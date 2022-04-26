В мае состоятся гастроли Белорусского государственного молодежного театра на сцене СамАрта

С 26 мая по 1 июня в театре "СамАрт" в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Самарской области о сотрудничестве в гуманитарной сфере впервые пройдут гастроли Белорусского государственного молодежного театра.
Гости из Минска сыграют для самарских зрителей семь спектаклей, которые будут интересны как детям, так и взрослым.
В афише Заслуженного коллектива Республики Беларусь — известная зарубежная классика ("Дорогая Памела" Д. Патрика, "Дурочка" Лопе де Вега, "Сыграем в дружную семью" М. Камолетти, "Козий остров" У. Бетти), современная драматургия ("Трикстер клуб" В. Ольховской, "Любовь втроем" М. Беркье-Маринье) и любимая всеми сказка Сергея Аксакова "Аленький цветочек".
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить