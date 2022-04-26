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Происшествия

В Самарской области в федеральный розыск объявлена наркоторговец без зубов

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками МУ МВД России "Сызранское" разыскивается подозреваемая в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 33-летняя Оркина Светлана Викторовна, ранее проживавшая по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, село Томылово.

 

Женщина скрылась от органов дознания и объявлена в федеральный розыск.

Приметы: женщина, на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы крашеные, брови дугообразные.

Особые приметы: большая часть зубов отсутствует.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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