В Самарской области в федеральный розыск объявлена наркоторговец без зубов

Сотрудниками МУ МВД России "Сызранское" разыскивается подозреваемая в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 33-летняя Оркина Светлана Викторовна, ранее проживавшая по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, село Томылово.
Женщина скрылась от органов дознания и объявлена в федеральный розыск.
Приметы: женщина, на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы крашеные, брови дугообразные.
Особые приметы: большая часть зубов отсутствует.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 112.
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.
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Что то даже и не удивляюсь.