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Банк "Открытие": треть россиян тратят деньги на благотворительность

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство россиян, участвующих в благотворительности, не намерены сокращать размер пожертвований в условиях ухудшения экономической ситуации. 48% готовы помогать беженцам, оказавшимся в России. 81% положительно относятся к деятельности фондов, помогающих больным детям. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь".

46% россиян в целом положительно относятся к деятельности благотворительных фондов, помогающих больным детям, хотя иногда возникают вопросы, как идет управление полученными деньгами. По мнению еще 35%, работа этих фондов гораздо эффективнее работы государственных структур.

19% относятся к деятельности таких фондов отрицательно. 10% из них полагают, что помогать тяжелобольным детям обязано государство, а не частные фонды. Еще 9% видят в работе таких фондов некий бизнес.

33% опрошенных сообщили, что лично направляют деньги на благотворительные нужды. Наиболее часто так отвечали жители Северного Кавказа (46%), реже других- уральцы (22%). 56% заявили, что не участвуют в благотворительности из-за отсутствия лишних денег. Еще 12% не делают этого принципиально.

53% тех, кто занимается благотворительностью, не уменьшат размер пожертвований, несмотря на ухудшение экономической ситуации. 33% будут помогать меньше, чем раньше. 12% переключатся на помощь вещами и продуктами. 2% увеличат свои благотворительные взносы.

На вопрос, чем вы готовы помогать беженцам, оказавшимся в России (можно было давать больше одного варианта ответа) наши сограждане чаще всего называли помощь вещами (39%), продуктами питания (25%), а также пожертвование небольшой суммы денег — до 5 тысяч рублей (20%). 16% заявили о нежелании помогать беженцам, 4% не помогают никому принципиально. 32% сказали, что рады помочь, но не могут.

*Опрос проводился 22–25 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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