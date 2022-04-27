Марат Хуснуллин: Решение по достройке подорожавшего обхода Тольятти найдено

Федеральные власти нашли решение, позволяющее достроить обход Тольятти с мостом через Волгу, стоимость которого возросла. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Сейчас занимаюсь обходом Тольятти. <…> В сегодняшней ситуации она [концессия] нереализуема, а это участок дороги "Европа - Западный Китай", и нам ее надо строить. Пока временное решение нашел, но базового решения по всем концессиям пока нет", — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Он добавил, что вернуться к вопросу выработки решений по концессионным проектам предполагается в течение нескольких недель. "Оценю, посмотрю, что будет с [ключевой] ставкой [Центрального Банка] в ближайшие две-три недели, потом к этому вопросу вернемся", — пояснил вице-премьер.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 1 апреля сообщал о корректировке финансовой модели строительства обхода Тольятти. Удорожание проекта будет компенсировано, а федеральные средства, предусмотренные для проекта на 2023 год, перенесут на 2022 год.