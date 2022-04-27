Марат Хуснуллин: Решение по достройке подорожавшего обхода Тольятти найдено

Федеральные власти нашли решение, позволяющее достроить обход Тольятти с мостом через Волгу, стоимость которого возросла. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Сейчас занимаюсь обходом Тольятти. <…> В сегодняшней ситуации она [концессия] нереализуема, а это участок дороги "Европа - Западный Китай", и нам ее надо строить. Пока временное решение нашел, но базового решения по всем концессиям пока нет", — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Он добавил, что вернуться к вопросу выработки решений по концессионным проектам предполагается в течение нескольких недель. "Оценю, посмотрю, что будет с [ключевой] ставкой [Центрального Банка] в ближайшие две-три недели, потом к этому вопросу вернемся", — пояснил вице-премьер.
Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 1 апреля сообщал о корректировке финансовой модели строительства обхода Тольятти. Удорожание проекта будет компенсировано, а федеральные средства, предусмотренные для проекта на 2023 год, перенесут на 2022 год.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.