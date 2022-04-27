"ЭкоВоз" подвел итоги посадок леса в Тольятти

Посадки в этом году прошли без особых сложностей, что говорит о хорошей подготовке. Всего, с учетом двух посадок, высадили около 35 345 деревьев.

Первая посадка состоялась в рамках международной акции "Сады Победы". В ней приняли участие около 200 человек и было высажено 11 тысяч саженцев сосны. Вторая посадка была организована ГК "ЭкоВоз" 23 апреля при поддержке ООО "Тольяттикаучук", ООО "ДИПО" и телекомпании "ЛАДА-МЕДИА". Изначально на вторую посадку зарегистрировалось 400 человек, но приехало более 450. Многие приезжали семьями с детьми, рабочими коллективами, классами и общественными организациями.

Проекту ГК "ЭкоВоз" по восстановлению леса уже 11 лет. За это время саженцы, которые сажали с жителями Самарской области, выросли, люди там гуляют, радуются и, конечно, продолжают участвовать в ежегодных посадках.

"Иногда жители спрашивают, не случится ли так, что мы посадим лес, а потом его кто-нибудь уничтожит? Всякое может быть, и от такого мы, конечно, тоже не застрахованы. В целом отношение людей к лесу постепенно меняется, становится более ответственным, ведь всем хочется жить рядом с чистым здоровым лесом и дышать свежим воздухом. Мы хотим поблагодарить всех, кто нашел время, и, главное, силы приехать и поддержать посадку тольяттинского леса в 2022 году! Спасибо каждому в отдельности за такую огромную поддержку!", — отметили в ГК "ЭкоВоз".