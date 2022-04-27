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Происшествия

Таможенники задержали безакцизный табак на 14 млн руб. в Самарской области

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские таможенники задержали безакцизный табак на 14 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В следовавшей из Казахстана фуре пытались скрыть партию (около 65 тыс. пачек) табака для кальяна Jibiar стоимостью свыше 14 млн рублей. На упаковках не было акцизных марок. Грузовик остановили в районе с. Большая Черниговка. По документам в нем был другой товар.

Решается вопрос о возбуждении дела по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере").

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