Таможенники задержали безакцизный табак на 14 млн руб. в Самарской области

Самарские таможенники задержали безакцизный табак на 14 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В следовавшей из Казахстана фуре пытались скрыть партию (около 65 тыс. пачек) табака для кальяна Jibiar стоимостью свыше 14 млн рублей. На упаковках не было акцизных марок. Грузовик остановили в районе с. Большая Черниговка. По документам в нем был другой товар.

Решается вопрос о возбуждении дела по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере").