Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест закроется в Самаре вечером спектаклей Игоря Чернышева

В пятницу, 29 апреля, в 18:30 в Самарском театре оперы и балета в завершение XXI Фестиваля классического балета им. Аллы Шелест состоится балетный вечер "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера" (12+).
Художественный руководитель балета САТОБ Юрий Бурлака собрал и восстановил сцены из авторских произведений Игоря Чернышева - самого креативного балетмейстера в истории САТОБ.
Народный артист РСФСР Игорь Чернышев возглавлял балетную труппу Куйбышевского, позже Самарского театра почти с 1976 по 1995 год. Он поставил более 30 уникальных авторских спектаклей, включая мировые премьеры балетов "Помните!" (1981 г.) на музыку Андрея Эшпая и "Мужество" (1985 г.) на музыку Владислава Успенского. В 1991-1993 гг. Чернышев параллельно был директором театра.
Будучи солистом Кировского (Мариинского) театра оперы и балета, Игорь Чернышев работал с одним из самобытнейших советских балетмейстеров Леонидом Якобсоном. Партнершей Чернышева в спектаклях Якобсона была Алла Шелест. Эмблемой фестиваля классического балета им. Аллы Шелест стала историческая видеозапись, где они вместе исполняют миниатюру Якобсона "Вечный идол".
На страницах балетов Мастера появлялись и классические сюжеты, и совершенно новые, найденные им самим или подсказанные эпохой. Первые будут представлены в программе номерами из балетов "Золушка" и "Щелкунчик", вторые - номерами из балетов "Антоний и Клеопатра", "Поэма двух сердец", "Маленький принц", "Ангара", "Спартак". Отдельное место занимает сюита из балета "Гусарская баллада" - ей отдано все первое отделение вечера. Этот балет, поставленный в 1980 г., стал одним из достижений, за которые театру присвоили звание академического.
В партии Шурочки Азаровой дебютирует Алиса Карпычева. Роль поручика Ржевского исполнит премьер театра Дмитрий Петров.
На вечере будет присутствовать дочь Игоря Чернышева - Ульяна Чернышева.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить