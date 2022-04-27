Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест закроется в Самаре вечером спектаклей Игоря Чернышева

В пятницу, 29 апреля, в 18:30 в Самарском театре оперы и балета в завершение XXI Фестиваля классического балета им. Аллы Шелест состоится балетный вечер "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера" (12+).

Художественный руководитель балета САТОБ Юрий Бурлака собрал и восстановил сцены из авторских произведений Игоря Чернышева - самого креативного балетмейстера в истории САТОБ.

Народный артист РСФСР Игорь Чернышев возглавлял балетную труппу Куйбышевского, позже Самарского театра почти с 1976 по 1995 год. Он поставил более 30 уникальных авторских спектаклей, включая мировые премьеры балетов "Помните!" (1981 г.) на музыку Андрея Эшпая и "Мужество" (1985 г.) на музыку Владислава Успенского. В 1991-1993 гг. Чернышев параллельно был директором театра.

Будучи солистом Кировского (Мариинского) театра оперы и балета, Игорь Чернышев работал с одним из самобытнейших советских балетмейстеров Леонидом Якобсоном. Партнершей Чернышева в спектаклях Якобсона была Алла Шелест. Эмблемой фестиваля классического балета им. Аллы Шелест стала историческая видеозапись, где они вместе исполняют миниатюру Якобсона "Вечный идол".

На страницах балетов Мастера появлялись и классические сюжеты, и совершенно новые, найденные им самим или подсказанные эпохой. Первые будут представлены в программе номерами из балетов "Золушка" и "Щелкунчик", вторые - номерами из балетов "Антоний и Клеопатра", "Поэма двух сердец", "Маленький принц", "Ангара", "Спартак". Отдельное место занимает сюита из балета "Гусарская баллада" - ей отдано все первое отделение вечера. Этот балет, поставленный в 1980 г., стал одним из достижений, за которые театру присвоили звание академического.

В партии Шурочки Азаровой дебютирует Алиса Карпычева. Роль поручика Ржевского исполнит премьер театра Дмитрий Петров.

На вечере будет присутствовать дочь Игоря Чернышева - Ульяна Чернышева.