В Самаре 50-летняя "няня" обокрала клиентку

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, которую подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В марте в полицию обратилась 20-летняя девушка, проживающая на ул. Стара-Загора. У нее пропал кошелек с 12 тыс. рублей.

Накануне потерпевшая разместила в интернете объявление о поиске няни. В тот же день откликнулась женщина и согласилась на предложенные условия. Не проверив у нее документы и не спросив рекомендации, потерпевшая сказала, что няня может приступить к работе.

После первого рабочего дня няни хозяйка квартиры обнаружила, что пропал кошелек с деньгами, оставленный в прихожей. После этого злоумышленница перестала выходить на связь.

Полицейские задержали подозреваемую. Оказалось, что немолодая женщина была судима за незаконный оборот наркотиков. Она не отрицала вину и рассказала, что забрала себе деньги, а кошелек выкинула.