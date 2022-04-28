В Самаре 50-летняя "няня" обокрала клиентку

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, которую подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В марте в полицию обратилась 20-летняя девушка, проживающая на ул. Стара-Загора. У нее пропал кошелек с 12 тыс. рублей.
Накануне потерпевшая разместила в интернете объявление о поиске няни. В тот же день откликнулась женщина и согласилась на предложенные условия. Не проверив у нее документы и не спросив рекомендации, потерпевшая сказала, что няня может приступить к работе.
После первого рабочего дня няни хозяйка квартиры обнаружила, что пропал кошелек с деньгами, оставленный в прихожей. После этого злоумышленница перестала выходить на связь.
Полицейские задержали подозреваемую. Оказалось, что немолодая женщина была судима за незаконный оборот наркотиков. Она не отрицала вину и рассказала, что забрала себе деньги, а кошелек выкинула.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу