Игорь Комаров: "Фестиваль "Театральное Приволжье" стал культурным брендом округа"

В четверг, 28 апреля, в Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля "Театральное Приволжье".

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, генеральный директор Компании "Луидор" — партнера фестиваля, член Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО Сергей Гусев, театральные и общественные деятели, педагоги. Трансляцию можно было посмотреть на федеральном портале культура.рф.

Награждение победителей молодежных и детских коллективов прошло в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Также награды получили победители конкурса афиш.

Одним из победителей конкурса стал Роман Козятинский из Самарской области, он занял 2 место в возрастной категории от 18 до 30 лет. Призеры отмечены памятными подарками и целевыми грантами на постановку нового спектакля.

Обращаясь к зрителям и участникам церемонии, Игорь Комаров сказал: "Я очень рад, что у нас появляется добрая традиция собираться всем театральным сообществом на Удмуртской земле, награждать лучших молодых актеров и режиссеров. Фестиваль "Театральное Приволжье" стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа".

Полномочный представитель поблагодарил главу региона Александра Бречалова и всех, кто помогал проводить фестиваль, за высокий уровень организации. По мнению Игоря Комарова, благодаря слаженной работе команды, "каждый участник увезет домой хорошее настроение и заряд позитивных эмоций — а это стимул для нового творчества".

Александр Бречалов отметил, что "для нас большая честь, что финал "Театрального Приволжья" в прошлом году получил постоянную "прописку" в Удмуртии. Проект дал серьезный толчок для развития театральных студий в школах и вузах. Те спектакли, которые ставили школьные и студенческие театры 14 регионов — это огромный труд наставников, руководителей и коллективов. То, что я увидел, это не просто профессионализм. Это от души и от сердца".

Полномочный представитель наградил молодых актеров, занявших призовые места, в номинации "Лучший молодежный спектакль": 1 место — у ребят из студенческого театра "17-я Скрипка" (Пермский край), 2 место завоевал театральный коллектив из Чувашской Республики за постановку "Маяк", 3 место — у студенческой народной театральной студии "Оскон" со спектаклем "Последние свидетели" (Республика Башкортостан).

В завершении церемонии состоялся показ лучшего молодежного спектакля "Корова".