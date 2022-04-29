На трассе Самара — Бугуруслан погиб водитель Mitsubishi Outlander

В пятницу, 29 апреля, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Около 17:10 на 97 км трассы Самара — Бугуруслан водитель Mitsubishi Outlander врезался в световую опору. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате аварии автомобилист скончался.
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...