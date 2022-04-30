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Государство и Бизнес Экономическая политика

Венчурный фонд Самарской области проинвестировал в сервис по кастомизации упаковки товара для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агрегатор упаковок "Муул" привлек инвестиции от Венчурного фонда Самарской области за 5,26% компании. В раунде участвовала также группа частных инвесторов, общая сумма сделки не раскрывается.

Венчурный фонд Самарской области создан по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в конце 2017 года. Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий. В 2021 году организация стала лауреатом Национальной премии "Венчурный инвестор", в номинации "Лучший венчурный инвестор в регионы". По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", создаются условия для успешного развития бизнеса.

Сервис "Муул" помогает предприятиям в сфере электронной торговли подобрать и произвести качественную упаковку для своих товаров в короткие сроки. "Муул" агрегирует базу производителей-поставщиков, предлагая подходящее решение по цене, срокам производства и логистике. Предпринимателю достаточно зайти на сайт muul.ru, выбрать подходящий стиль упаковки, ввести нужные размеры, указать количество и адрес доставки. Сервис подберет оптимальную цену, найдет производителя, проконтролирует производство и доставит заказ точно в срок до офиса, дома или ближайшего пункта выдачи заказов. Предприниматели могут сфокусироваться на продажах товаров, все проблемы с упаковкой "Муул" возьмет на себя.

"Инвестируя в стартапы, реализующие современные и актуальные проекты, Венчурный фонд Самарской области инвестирует в реальный сектор экономики. Часто подобные онлайн-сервисы не только помогают малому бизнесу, но и позволяют крупным производителям получить доступ к клиентам по всей стране, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Опытная команда Фонда тщательно анализирует проекты и инвестирует только в перспективные, жизнеспособные идеи. Некоторые из поддержанных стартапов стали востребованы не только в нашей стране, но и вышли на международный рынок. Получить инвестиции фонда можно только при условии регистрации юридического лица в Самарской области".

По прогнозам аналитиков Data Insight, в ближайшие годы электронная коммерция в нашей стране продолжит развиваться опережающими темпами и к 2024 году вырастет на 34%. Основным локомотивом роста является сегмент маркетплейсов с ростом в 2 раза в год. Малый и средний бизнес на волне роста конкуренции будет вынужден искать пути дифференциации своего продукта и бренда среди других компаний. Один из таких путей — это брендирование упаковки.

Кроме того, производство коробок под размер товара — мировой тренд упаковки. Увеличение затрат на логистику требует от предпринимателей более осознанного поведения. Сегодня в каждой отправляемой коробке содержится до 40% пустоты, кастомизация размеров сможет значительно сократить траты на отправках и хранении, сократит производство дополнительных "мусорных" материалов и повреждений продукции, что по статистике, является важным фактором при первом контакте клиентов с брендом и дальнейших повторных сделках.

"У малого бизнеса всегда ограничены ресурсы, как финансы, так и время. Подбор индивидуального размера и стиля упаковки товара, контроль производства, логистика — все это долгий и нерентабельный процесс. Мы верим в успех компании "Муул", поскольку их сервис помогает предпринимателям сократить затраты на отправку и хранение, а также расходы на материалы, таким образом, кастомизация упаковки — это пример сотрудничества, от которого выигрывают все", — рассказала Елена Пожарнова, управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области.

Гид потребителя

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