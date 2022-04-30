В Самаре объявлен аукцион на право комплексного развития Мехзавода

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах 1 квартала пос. Мехзавод в Красноглинском районе.
Согласно документу, предусмотрено развитие всей территории жилой застройки площадью 3,17 гектара. Стартовая цена торгов составляет более 2 млн рублей.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍