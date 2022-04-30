"КуйбышевАзот" продолжает восстанавливать лес

Накануне майских праздников работники ПАО "КуйбышевАзот" вышли на посадку тольяттинского леса, сделав очередной вклад в восстановление "легких города", уничтоженных лесными пожарами. Силами работников предприятия было посажено 20 000 саженцев молодых деревьев на 4 гектарах лесной территории.

Весенняя посадка саженцев стала на предприятии хорошей традицией. И в этот раз многие с удовольствием откликнулись на предложение. Ведь приобщиться к доброму делу стараются многие заводчане, приезжая семьями с детьми.

На протяжении последних лет "КуйбышевАзот" является постоянным участником городской программы "Наш лес", организатором которой выступает благотворительный фонд "Добрый город". С 2019 года предприятие присоединилось к программе Социально-экологического союза Тольятти "Восстановление городских лесов". Финансируя работы по посадке деревьев и принимая активное участие в них, "КуйбышевАзот" дает возможность неравнодушным горожанам внести свой вклад в это доброе дело.

Всего за последние 10 лет предприятие приняло участие в восстановлении 45 га лесного массива с последующим уходом на протяжении трех лет за молодыми саженцами. Всего в шефстве у "КуйбышевАзота" 245 тыс. деревьев. В 2022 году работники предприятия еще посадили 20 000 молодых саженцев на 4 гектарах лесного массива Тольятти, и работа в этом направлении будет продолжена. Как отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко, коллектив предприятия делает важное и нужное дело, высаживая молодые деревья в тольяттинском лесу: "Уверены, что при поддержке неравнодушных горожан мы сможем сделать весомый вклад в общее дело восстановления лесного массива, пострадавшего от пожара".