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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" - 2:1

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 мая, "Крылья Советов" в Москве встретились со "Спартаком".

Фото: kc-camapa.ru


На 30 минуте арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Юрий Горшков — 1:0 впользу самарцев.
На 60 минуте за фол Александра Солдатенкова на Николсоне судья назначил пенальти в ворота "Крыльев", который реализовал Александр Соболев — 1:1. На 82 минуте Александр Соболев забил еще дин мяч "Крыльям" — 2:1.
6 мая "Крылья Советов" на своем поле примуь московское "Динамо".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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