"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" - 2:1

В воскресенье, 1 мая, "Крылья Советов" в Москве встретились со "Спартаком".



На 30 минуте арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Юрий Горшков — 1:0 впользу самарцев.

На 60 минуте за фол Александра Солдатенкова на Николсоне судья назначил пенальти в ворота "Крыльев", который реализовал Александр Соболев — 1:1. На 82 минуте Александр Соболев забил еще дин мяч "Крыльям" — 2:1.

6 мая "Крылья Советов" на своем поле примуь московское "Динамо".