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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на оперу "Борис Годунов"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день рождения Самарского театра оперы и балета будет представлена легендарная опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Как и почти сто лет назад, 1 июня на самарской сцене вновь оживут картины русской истории четырехвековой давности, во многом созвучные современности.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

В основе оперы лежат подлинные исторические события, рассказывающие о тяжелых для страны временах, которые наступили со смертью Бориса Годунова, приходом поляков и Лжедмитрия. Не случайно композитор определил жанр как "народная музыкальная драма", ведь главное действующее лицо в ней - народ, и сцены с ним занимают центральное место в драматургии.

Оперный шедевр по драме Александра Пушкина стал обращением России ХХI века к прошлому своей страны, впечатляющим исполнением музыкальной классики, актуальной во все времена. Билеты от 300 рублей (12+).

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