Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на оперу "Борис Годунов"

В день рождения Самарского театра оперы и балета будет представлена легендарная опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Как и почти сто лет назад, 1 июня на самарской сцене вновь оживут картины русской истории четырехвековой давности, во многом созвучные современности.
В основе оперы лежат подлинные исторические события, рассказывающие о тяжелых для страны временах, которые наступили со смертью Бориса Годунова, приходом поляков и Лжедмитрия. Не случайно композитор определил жанр как "народная музыкальная драма", ведь главное действующее лицо в ней - народ, и сцены с ним занимают центральное место в драматургии.
Оперный шедевр по драме Александра Пушкина стал обращением России ХХI века к прошлому своей страны, впечатляющим исполнением музыкальной классики, актуальной во все времена. Билеты от 300 рублей (12+).
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить