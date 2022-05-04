Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на оперу "Борис Годунов"

В день рождения Самарского театра оперы и балета будет представлена легендарная опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Как и почти сто лет назад, 1 июня на самарской сцене вновь оживут картины русской истории четырехвековой давности, во многом созвучные современности.

В основе оперы лежат подлинные исторические события, рассказывающие о тяжелых для страны временах, которые наступили со смертью Бориса Годунова, приходом поляков и Лжедмитрия. Не случайно композитор определил жанр как "народная музыкальная драма", ведь главное действующее лицо в ней - народ, и сцены с ним занимают центральное место в драматургии.

Оперный шедевр по драме Александра Пушкина стал обращением России ХХI века к прошлому своей страны, впечатляющим исполнением музыкальной классики, актуальной во все времена. Билеты от 300 рублей (12+).