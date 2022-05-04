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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить замруководителя областного УФССП

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончилось расследование уголовного дела замруководителя УФССП по Самарской области и замначальника отдела - заместителя старшего судебного пристава межрайонного отдела. Их обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с марта 2019 г. по май 2020 г. из-за незаконных указаний обвиняемых не было зарегистрировано более 4 тыс. исполнительных документов, поступивших из налоговой и судов.

В результате не только были нарушены законные интересы граждан, но и более 11 млн руб. не попали в бюджет.

Обвиняемую отстранили от исполнения должностных обязанностей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Напомним, в 2020 г. замруководителя УФССП России по Самарской области Елена Винокурская стала фигуранткой уголовного дело о превышении полномочий. По версии следствия, с 2013 по 2020 г. руководство межрайонного отдела судебных приставов не зарегистрировало 7299 судебных приказов и 4586 исполнительных листов, поступивших из ФНС. Начальника этого отдела отправили под домашний арест, а Винокурскую оставили на свободе с запретом определенных действий.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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