В Самаре будут судить замруководителя областного УФССП

В Самаре закончилось расследование уголовного дела замруководителя УФССП по Самарской области и замначальника отдела - заместителя старшего судебного пристава межрайонного отдела. Их обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с марта 2019 г. по май 2020 г. из-за незаконных указаний обвиняемых не было зарегистрировано более 4 тыс. исполнительных документов, поступивших из налоговой и судов.

В результате не только были нарушены законные интересы граждан, но и более 11 млн руб. не попали в бюджет.

Обвиняемую отстранили от исполнения должностных обязанностей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Напомним, в 2020 г. замруководителя УФССП России по Самарской области Елена Винокурская стала фигуранткой уголовного дело о превышении полномочий. По версии следствия, с 2013 по 2020 г. руководство межрайонного отдела судебных приставов не зарегистрировало 7299 судебных приказов и 4586 исполнительных листов, поступивших из ФНС. Начальника этого отдела отправили под домашний арест, а Винокурскую оставили на свободе с запретом определенных действий.