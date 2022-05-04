Тольяттинец, задержанный с кокаином, MDMA и гашишем, получил восемь лет колонии

Центральный райсуд Тольятти вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Тольяттинец приобрел 159 г кокаина, 793 г MDMA и более 10 кг гашиша. У себя дома расфасовал наркотики и планировал перевезти их в Сочи для сбыта.

На суде мужчина признал вину и получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.