В Самаре разыскивают пару, укравшую смеситель из строительного гипермаркета

Сотрудники полиции Самары разыскивают пару, подозреваемую в краже из строительного гипермаркета, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

1 апреля за помощью к правоохранителям обратился руководитель ООО и заявил, что с витрины гипермаркета, расположенного на 24 км Московского шоссе, похищен водопроводный смеситель стоимостью свыше 7,4 тыс. рублей.

В отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража").

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 40-45 лет, 175-180 см, волосы седые короткие. Был одет в куртку с капюшоном, штаны и ботинки черного цвета, рубашку светлого цвета.

Приметы разыскиваемой женщины: 35-40 лет, 165-170 см, волосы светлые. Была одета в куртку с капюшоном серого цвета, кофту бирюзового цвета, штаны черного цвета, ботинки темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 950-02-02, 8(846) 957-22-44, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантирована.