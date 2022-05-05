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Преступления Происшествия

В Самаре разыскивают пару, укравшую смеситель из строительного гипермаркета

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары разыскивают пару, подозреваемую в краже из строительного гипермаркета, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

1 апреля за помощью к правоохранителям обратился руководитель ООО и заявил, что с витрины гипермаркета, расположенного на 24 км Московского шоссе, похищен водопроводный смеситель стоимостью свыше 7,4 тыс. рублей.

В отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража").

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 40-45 лет, 175-180 см, волосы седые короткие. Был одет в куртку с капюшоном, штаны и ботинки черного цвета, рубашку светлого цвета.

Приметы разыскиваемой женщины: 35-40 лет, 165-170 см, волосы светлые. Была одета в куртку с капюшоном серого цвета, кофту бирюзового цвета, штаны черного цвета, ботинки темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 950-02-02,  8(846) 957-22-44, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантирована.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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