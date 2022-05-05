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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Росреестр: 90% электронной ипотеки в первом квартале зарегистрировали за 24 часа

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 90% электронной ипотеки в первом квартале 2022 г. Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало за 24 часа. Это стало возможно благодаря эффективному взаимодействию с кредитными организациями, которые готовят документы для подачи на регистрацию ипотеки.

Специалисты управления оперативно консультировали банки, а кредитные организации четко соблюдали требования закона.

Об этом сообщила замруководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова на круглом столе, в котором участвовали эксперты управления и представители 10 банков. Кредитным организациям напомнили о важности и целесообразности подачи документов в Росреестр в электронном виде через любые официальные сервисы, а также сообщили о том, что для удобства и сокращения приостановлений регистрации ипотеки Росреестр создал формы договоров. Банки обозначили причины подачи документов в бумажном виде через МФЦ корпоративными клиентами и выразили готовность совместно с Управлением Росреестра продолжать улучшать экономический климат Самарской области.

Участники сошлись во мнении, что создана комфортная платформа для электронной ипотеки, и результаты предшествующей этому серьезной совместной работы служат надежной базой для перспективного развития направления в нашем регионе.

"Окна МФЦ должны работать для граждан. Все профессиональные участники рынка - нотариусы, застройщики, кредитные организации, органы власти и органы местного самоуправления - сегодня должны сдавать документы в электронном виде. Для этого Росреестр создал все условия и возможности, и это положительно скажется на инвестиционно-экономическом климате региона. Когда документы представляются надлежащего качества, Управление Росреестра регистрирует в очень короткие сроки: например, электронную ипотеку мы сегодня регистрируем всего за 24 часа. Задача для всех участников рынка недвижимости - сделать максимально удобной, комфортной, незаметной для клиента стадию прохождения документов и юридического оформления сделки", - подчеркнула Татьяна Титова.

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