В Самаре обсудят включение парка им. 60-летия Советской власти в зеленый пояс

В Самаре состоятся общественные слушания по поводу включения территории парка им. 60-летия Советской власти в состав лесопаркового зеленого пояса города, сообщает Общественная палата Самарской области.

Слушания пройдут 17 мая в 17:30 в школе №32 на ул. Стара-Загора, 226а. Желающим выступить по этому поводу необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (846) 337-49-27 (аппарат Общественной палаты Самарской области).

В конце апреля мэрия направила в Общественную палату Самарской области просьбу о проведении мероприятий по включению территории парка, в том числе частных земель, в лесопарковый зеленый пояс. По мнению членов инициативной группы, статус лесопаркового пояса не защищает сплошной вырубки и необходимо перевести парк в зону Р-4 и присвоить статус особо охраняемой природной территории, что юридически гарантирует сохранность леса.