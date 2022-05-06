"Крылья Советов" сыграют с "Динамо" в ретро-футболках

"Крылья Советов" проведут матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против "Динамо" в ретро-форме, изготовленной специально к 80-летию клуба, сообщает пресс-служба волжан.

На ретро-майках, созданных по мотивам футболок "Крыльев" прошлых лет, изображен монумент Славы - один из главных символов Самары. Этот памятник был возведен в честь больших заслуг рабочих авиационной промышленности города.

Приобрести ретро-футболки можно будет в день матча с "Динамо" 6 мая.