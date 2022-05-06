16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Росреестр: в первом квартале 2022 г. в регионе выросло количество сделок с недвижимостью Росреестр: 90% электронной ипотеки в первом квартале зарегистрировали за 24 часа В Самаре выставили на продажу ТЦ "Самолет" за 685 млн рублей Олег Никитенко: Ситуация на рынке недвижимости прояснится к осени На Московском шоссе продают земли на 1,8 млрд рублей

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Росгосстрах": 13% россиян при смене квартиры рассматривают переезд в другой город

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Строительство жилья в России по-прежнему идет высокими темпами: в первом квартале этого года было построено 30 млн кв метров — на 65% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Предложение строителей обусловлено спросом — 66% населения нашей страны, несмотря на изменения в экономической ситуации, рассматривают возможность покупки новой квартиры. Такие данные были получены по результатам социологического опроса, проведенного компанией "Росгосстрах"¹. Для 46% россиян основная цель покупки новой квартиры — улучшение жилищных условий. Еще 13% хотят переехать в другой город, а 12% считают, что просто уже пора иметь собственное жилье. Еще для 12% приобретение жилья — это желание не только улучшить свои жилищные условия, но сохранить сбережения. А 8% планируют с помощью новой квартиры зарабатывать.

Более половины (60%) из планирующих переезд не устраивают качественные характеристики нынешней квартиры — в частности, планировка и площадь жилья, а также количество комнат. Еще 20% респондентов указали на то, что их квартира относится к старому жилому фонду. И только 10% посетовали на плохой район — к минусам они отнесли его удаленность от центра, плохую экологию и сомнительный контингент. Однако обращает на себя внимание тот факт, что как раз качество и инфраструктура района оказались одним из важных критериев при выборе нового жилья — об этом заявили 36% респондентов. Как предположили эксперты, возможно, привыкнув за долгие годы к своему району, люди не фокусировались на его недостатках. Раздражать они начинают только при выборе новой квартиры, поэтому будущие новоселы при переезде стараются исключить негативные факторы.

Для 31% респондентов важным критерием при покупке является тип жилья — новостройка или квартира на вторичном рынке. Для 17% на выбор квартиры влияет стоимость квадратного метра. А вот архитектура микрорайона, как выяснилось, людей волнует меньше всего.

Планируемые траты на обслуживание жилья, включая коммунальные платежи, варьируются в зависимости от возраста, семейного положения, дохода собственника жилья и типа населенного пункта. Около половины (48%) опрошенных готовы платить от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. Среди этой категории собственников 52% — это люди в возрасте от 55 до 64 лет; 53% имеют доход от 40 до 60 тыс. рублей в месяц. Больше половины (54%) проживают в городах с населением от 100 до 250 тысяч человек. Менее 35% — это одинокие люди. В то же время почти половина (48%) одиноко проживающих готовы платить за обслуживание квартиры меньше 5 тыс. рублей в месяц, у 49% из них ежемесячный доход не превышает 20 тыс. рублей в месяц.

Доля тех, кто готов платить за обслуживание жилья более 20 тыс. в месяц, ожидаемо невысока — так ответили только 4% из опрошенных, причем 6% из них — респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Как правило, это люди с относительно высоким ежемесячным доходом: у 19% он составляет от 80 до 100 тыс. рублей в месяц, а у 15% — более 100 тыс. рублей.

В то же время, как признаются собственники жилья, все еще есть нарекания на обслуживающие организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И если при обслуживании общедомовой территории выбор у жильцов невелик, то при обслуживании собственной квартиры есть варианты. Например, обслуживать личную квартиру или дом можно с помощью цифровой платформы "Мой_Сервис Дом", которую не так давно запустил партнер "Росгосстраха" — команда "Мой_Сервис". В приложении платформы доступна круглосуточная поддержка квалифицированного онлайн-мастера или прораба-консультанта. С их помощью можно максимально быстро и качественно решить бытовые проблемы, связанные с жильем.

"Не секрет, что при техническом обслуживании дома или квартиры нередко собственники сталкиваются с проблемой, где найти хорошего мастера и при этом не переплачивать за услуги, — говорит бизнес-лидер команды "Мой_Сервис" (партнер СК "Росгосстрах") Светлана Бери. — Поможет в этом цифровая платформа "Мой_Сервис Дом", с помощью которой траты на обслуживание жилья можно значительно оптимизировать — хотя бы за счет того, чтобы не переплачивать за услуги сомнительным мастерам. Важно, что консультант цифровой платформы не только поможет организовать выезд мастера и ремонт любой сложности, но и проконтролирует качество выполненных работ".

¹ Опрос проводился по выборке из 1000 респондентов, репрезентирующих население России в возрасте от 25 до 65 лет. При доверительной вероятности 97% погрешность не превышает ±3,45%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 20 октября 2015 22:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5