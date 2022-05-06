"Росгосстрах": 13% россиян при смене квартиры рассматривают переезд в другой город

Строительство жилья в России по-прежнему идет высокими темпами: в первом квартале этого года было построено 30 млн кв метров — на 65% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Предложение строителей обусловлено спросом — 66% населения нашей страны, несмотря на изменения в экономической ситуации, рассматривают возможность покупки новой квартиры. Такие данные были получены по результатам социологического опроса, проведенного компанией "Росгосстрах"¹. Для 46% россиян основная цель покупки новой квартиры — улучшение жилищных условий. Еще 13% хотят переехать в другой город, а 12% считают, что просто уже пора иметь собственное жилье. Еще для 12% приобретение жилья — это желание не только улучшить свои жилищные условия, но сохранить сбережения. А 8% планируют с помощью новой квартиры зарабатывать.

Более половины (60%) из планирующих переезд не устраивают качественные характеристики нынешней квартиры — в частности, планировка и площадь жилья, а также количество комнат. Еще 20% респондентов указали на то, что их квартира относится к старому жилому фонду. И только 10% посетовали на плохой район — к минусам они отнесли его удаленность от центра, плохую экологию и сомнительный контингент. Однако обращает на себя внимание тот факт, что как раз качество и инфраструктура района оказались одним из важных критериев при выборе нового жилья — об этом заявили 36% респондентов. Как предположили эксперты, возможно, привыкнув за долгие годы к своему району, люди не фокусировались на его недостатках. Раздражать они начинают только при выборе новой квартиры, поэтому будущие новоселы при переезде стараются исключить негативные факторы.

Для 31% респондентов важным критерием при покупке является тип жилья — новостройка или квартира на вторичном рынке. Для 17% на выбор квартиры влияет стоимость квадратного метра. А вот архитектура микрорайона, как выяснилось, людей волнует меньше всего.

Планируемые траты на обслуживание жилья, включая коммунальные платежи, варьируются в зависимости от возраста, семейного положения, дохода собственника жилья и типа населенного пункта. Около половины (48%) опрошенных готовы платить от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. Среди этой категории собственников 52% — это люди в возрасте от 55 до 64 лет; 53% имеют доход от 40 до 60 тыс. рублей в месяц. Больше половины (54%) проживают в городах с населением от 100 до 250 тысяч человек. Менее 35% — это одинокие люди. В то же время почти половина (48%) одиноко проживающих готовы платить за обслуживание квартиры меньше 5 тыс. рублей в месяц, у 49% из них ежемесячный доход не превышает 20 тыс. рублей в месяц.

Доля тех, кто готов платить за обслуживание жилья более 20 тыс. в месяц, ожидаемо невысока — так ответили только 4% из опрошенных, причем 6% из них — респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Как правило, это люди с относительно высоким ежемесячным доходом: у 19% он составляет от 80 до 100 тыс. рублей в месяц, а у 15% — более 100 тыс. рублей.

В то же время, как признаются собственники жилья, все еще есть нарекания на обслуживающие организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И если при обслуживании общедомовой территории выбор у жильцов невелик, то при обслуживании собственной квартиры есть варианты. Например, обслуживать личную квартиру или дом можно с помощью цифровой платформы "Мой_Сервис Дом", которую не так давно запустил партнер "Росгосстраха" — команда "Мой_Сервис". В приложении платформы доступна круглосуточная поддержка квалифицированного онлайн-мастера или прораба-консультанта. С их помощью можно максимально быстро и качественно решить бытовые проблемы, связанные с жильем.

"Не секрет, что при техническом обслуживании дома или квартиры нередко собственники сталкиваются с проблемой, где найти хорошего мастера и при этом не переплачивать за услуги, — говорит бизнес-лидер команды "Мой_Сервис" (партнер СК "Росгосстрах") Светлана Бери. — Поможет в этом цифровая платформа "Мой_Сервис Дом", с помощью которой траты на обслуживание жилья можно значительно оптимизировать — хотя бы за счет того, чтобы не переплачивать за услуги сомнительным мастерам. Важно, что консультант цифровой платформы не только поможет организовать выезд мастера и ремонт любой сложности, но и проконтролирует качество выполненных работ".

¹ Опрос проводился по выборке из 1000 респондентов, репрезентирующих население России в возрасте от 25 до 65 лет. При доверительной вероятности 97% погрешность не превышает ±3,45%.