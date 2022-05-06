Для субъектов МСП вводится отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года

Соответствующее постановление подписано 29 апреля 2022 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов разъяснил, какие предприятия могут рассчитывать на отсрочку.

"Страховые взносы за II и III кварталы 2022 нужно будет вносить с мая 2023 года, - пояснил министр. - Платежи по страховым взносам перенесут на один год. Соответственно, до 15 мая должен быть платеж за апрель, этот первый платеж во втором квартале переносится на год, его надо будет уплатить в мае 2023 года. Речь идет более чем о 70 отраслях, среди которых производство пищевых продуктов и напитков, производство текстильных изделий, производство бумаги и бумажных изделий, строительство зданий, предоставление мест временного проживания, аренда и лизинг. Сроки уплаты страховых взносов за апрель-июнь 2022 года. Индивидуальные предприниматели, которые подпадают под этот критерий, также могут позже перечислить взносы за 2021 год с доходов свыше 300 тыс. рублей".

По словам Богданова, это также затрагивает страхователей более чем 30 отраслей, которые относятся к производству, строительству, транспорту, телекоммуникациям и др. Сроки уплаты страховых взносов за июль-сентябрь 2022 года. Полный перечень видов деятельности, подпадающих под федеральную меру поддержки, размещен на едином областном портале для предпринимателей mybiz63.ru.

"За второй квартал отсрочку получают более 108 тыс. СМСП Самарской области, работающих в 78 видах деятельности, то есть три четверти всех СМСП региона. За третий квартал - 46 тыс. компаний и ИП в 39 видах деятельности", - сообщил Дмитрий Богданов.