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Футбол Спорт

"Крылья Советов" крупно обыграли "Динамо"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 мая, "Крылья Советов" на домашней "Солидарность Самара Арене" обыграли московское "Динамо" - 5:2.

Фото: pfcks.ru

Счет в матче самарцы открыли на 22-й минуте. Владислав Сарвели вывел на ударную позицию в штрафной площади Максима Глушенкова, который отправил мяч в ворота Антона Шунина - 1:0. Гости отыгрались на 41-й минуте. После подачи со штрафного удара в исполнении воспитанника самарского футбола Арсена Захаряна Фабиан Бальбуэна головой переправил мяч в ворота - 1:1.

На 55-й минуте с передачи Антона Зиньковского в ворота отправил мяч Владислав Сарвели - 2:1. На 71-й минуте встречи еще с одной голевой передачи Зиньковского оформил дубль Максим Глушенков - 3:1.

На 74-й минуте гости сократили отставание в счете - ударом с линии штрафной отличился Вячеслав Грулев - 3:2. На 80-й минуте встречи автор двух голевых передач Антон Зиньковский, который вывел команду на поле с капитанской повязкой, отличился сам с передачи Владислава Сарвели - 4:2. В компенсированное время, после удара Дмитрия Цыпченко, который голкипер москвичей парировал, первым на добивании оказался Сергей Пиняев и установил окончательный счет в матче - 5:2.

На игре присутствовали 32314 зрителей.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Грозном против "Ахмата". Игра предпоследнего, 29 тура состоится в субботу, 14 мая, в 20:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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