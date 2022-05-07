В Чапаевске из реки извлечено тело мужчины

В пятницу, 6 мая, из реки Чапаевка в Чапаевске сотрудниками полиции было извлечено тело мужчины. Сообщение об этом в 16:51 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?
Что то даже и не удивляюсь.