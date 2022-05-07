В Чапаевске из реки извлечено тело мужчины

В пятницу, 6 мая, из реки Чапаевка в Чапаевске сотрудниками полиции было извлечено тело мужчины. Сообщение об этом в 16:51 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.