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Происшествия

В Чапаевске из реки извлечено тело мужчины

ЧАПАЕВСК. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 мая, из реки Чапаевка в Чапаевске сотрудниками полиции было извлечено тело мужчины. Сообщение об этом в 16:51 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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