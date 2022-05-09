В Самаре на площади Куйбышева прошел парад в честь Дня Победы

9 мая Самарская область вместе со всей Россией отмечает 77-летие Великой Победы. В 10:00 на площади имени Куйбышева в областной столице начался военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

В нем приняли участие 28 парадных расчетов: соединения и воинские части Министерства обороны РФ, среди которых кавалеры орденов и медалей, отличники боевой подготовки — гордость Вооруженных сил России, а также воспитанники кадетских корпусов, юнармейцы — будущее российской армии. Всего торжественным маршем прошли около 2000 человек.

В составе механизированной колонны прошли 27 образцов вооружения и военной техники, в том числе: реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", пусковые установки ракетного комплекса "ИСКАНДЕР", боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и другие.

После прохождения парадных воинских расчетов и военной техники по площади прошла историческая часть парада — 62 единицы военно-исторической техники, участники военно-патриотических клубов.

Ровно в 10:00 на площадь вступила знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы — официальной копией боевого полотнища 150-й, стрелковой, ордена Кутузова Второй степени Идрицкой дивизии 79 стрелкового корпуса Третьей Ударной Армии Первого Белорусского фронта, водруженного над Рейхстагом.

Высокая честь пройти в составе Знаменной группы была оказана одним из лучших офицеров Второй гвардейской армии, отличникам боевой подготовки. Возглавил знаменную группу заместитель начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы майор Федор Баша. Государственный флаг РФ нес командир взвода связи старший лейтенант Александр Емельяненко.

Знаменную группу, несущую на Параде Знамя Победы, возглавил заместитель командира батальона связи по военно-политической работе старший лейтенант Руслан Даутов, участник военной операции в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе. Знамя Победы было доверено нести инженеру командного пункта капитану Антону Якушкину, за плечами которого также участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике.

Командующий парадом — заместитель начальника штаба Второй гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Евгений Гуфраев объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, стоящих в строю.

С 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей региона поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"9 мая — священная для каждого из нас дата. День, который откликается в сердце радостью и болью, горечью бесчисленных потерь и великой гордостью за силу, мужество и стойкость героического поколения победителей, — обратился к землякам, ветеранам и труженикам тыла, воинам российской армии глава региона. — Самарская земля проводила на фронт более полумиллиона своих сыновей и дочерей, и почти половина из них не вернулась с фронта. Вечная память нашим героям!".

Губернатор отметил, что День Победы — праздник общий для всех и личный для каждого россиянина. В каждой семье есть свои герои. "Все мы воспитаны на их примере, на идеях свободы, справедливости, чести и совести, беззаветной любви к Родине. Мы дорожим своей независимостью, и так же яро неприемлем нацизм, который в последние годы вновь пророс у самых наших границ", — сказал Дмитрий Азаров.

Сегодня во имя священной памяти отцов, дедов и прадедов, ветеранов российские солдаты и офицеры вновь бесстрашно вступают в бои, чтобы освободить Украину от нацизма, остановить войну на Донбассе, обеспечить безопасность мирных граждан.

"Также, как фронтовики Великой Отечественной, они проявляют мужество и отвагу. Каждый день мы узнаем имена новых героев. Они ведут борьбу за правое дело. И сегодня все мы сплотились, чтобы дать отпор любым внешним угрозам, остановить распространение нацизма, показать всем, кто пытается оказать давление на нашу страну, что усилия их тщетны, и никому не по силам сломить российский народ", — заявил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сегодня, когда против нашей страны развернута масштабная информационная война, особенно важно вновь и вновь рассказывать детям о том, за что сражались их прадеды, за что сейчас сражаются их отцы и братья.

"Мы передадим им священную историческую память, наше богатое духовное наследие — чтобы они могли с достоинством идти по жизни, гордиться нашей историей, культурой, традициями, нашей страной, и смело смотреть в будущее", — сказал Дмитрий Азаров.

Особые слова губернатор адресовал ветеранам и труженикам тыла. "Дорогие наши! Конечно, это в первую очередь — ваш праздник. Именно вам мы обязаны всем, что у нас есть. Низкий вам поклон от всех жителей Самарской области! Мы не предадим ваше дело и будем защищать суверенитет нашего государства, мир и свободу на российской земле! В этом — наш долг перед героическим поколением победителей!", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Поздравляя участников и зрителей Парада с Днем Великой Победы, заместитель командующего 2-й Гвардейской армии гвардии полковник Павел Олексюк отметил, что сегодня этот праздник обретает новый смысл. Продолжено великое дело наших отцов и дедов: идет борьба с вновь поднявшим голову нацизмом, принявшим новую форму.

Основу парадного расчета составили соединения и воинские части Второй гвардейской дважды Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа, который является преемником трех военных округов: Сибирского, Уральского и Приволжского.

Также в Параде прошли торжественным маршем парадные расчеты кадетских корпусов, силовых структур, юнармейцы, представители военно-патриотических клубов Самарской области. Парад сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона под управлением майора Вячеслава Ворушилова.

Торжественное прохождение военной техники открыл легендарный танк Т-34-76 — боевая машина образца 1941 года, самый известный советский танк и один из самых героических символов Второй мировой войны. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года, когда на вооружение стали поступать модернизированные машины.

За Т-34 вышла колонна боевой техники, находящейся на вооружении войск Центрального военного округа. Возглавил механизированную колонну командир радиорелейной роты 91 бригады управления капитан Петр Артемьев.

Всего в составе механизированной колонны прошло 27 образцов вооружения и военной техники, в том числе: реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", пусковые установки ракетного комплекса "ИСКАНДЕР-М", боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А.

Впервые на Параде Победы был представлен плац-концерт сводного военного оркестра Самарского гарнизона, подготовленный по инициативе военных дирижеров майора Вячеслава Ворушилова и капитана Александра Минаева.

Плац-концерт — это один из наиболее сложных, элементов программы подготовки военных оркестров. Во время исполнения музыкального произведения каждому участнику коллектива предстояло показать не только виртуозное владение своим инструментом, но и также отточенные до автоматизма строевые приемы и навыки. Они выстраивались в форме символов специальной военной операции Z и V.

Коллектив исполнил марш знаменитого советского военного дирижера, одного из основателей военно-оркестровой службы, генерал-майора Семена Чернецкого "Родной Донбасс", написанный им в 1944 году в период освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественный парад продолжила техника военных лет: фронтовые разведчики мотоциклы марки К-750 и М-72, легковая машина Эмка-ГАЗ М1, которая принадлежала маршалу Жукову, легендарная "полуторка", бронированная разведывательная дозорная машина БРДМ-1 и не только — всего 62 единицы военно-исторической техники. Легендарными машинами времен Великой Отечественной, многие из которых хранят следы повреждений от пуль и снарядов, полученных в ходе боевых действий, управляли энтузиасты военно-патриотических клубов Самарской области, своими руками по деталям восстанавливающие раритеты.

Торжественный парадный марш завершило Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство". В одной колонне прошли участники добровольческого молодежного общественного движения "За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства". Ребята оказывают социальную помощь населению, занимаются поисковой деятельностью и свято чтят память о своих дедах и отцах.

После окончания военного парада стартовало шествие "Бессмертного полка": участники акции, которая в этом году была особенно масштабной, гордо пронесли портреты героев Великой Отечественной войны, память о которых хранится в каждой семье. В Самарской области в акции "Бессмертный полк" очно приняли участие более 170 тысяч человек.

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с семьей прошел в "Бессмертном полку" с портретом своего героя, участника Великой Отечественной Михаила Михайловича Логойдо.

На площади Куйбышева состоялось прямое включение из Москвы. С главной площади страны к гражданам обратился президент России — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин. В память о героях Великой Отечественной войны и наших дней глава государства объявил минуту молчания.