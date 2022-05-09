Дмитрий Азаров вручил награды за труд, служение людям и развитие ветеранского движения

9 мая, в День Победы, в Самаре состоялся торжественный прием, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, ветераны, почетные граждане города и области, представители силовых структур и общественных организаций.

"Сегодня великий для нашей страны праздник - День Победы. Мы пронесли память об этом счастливейшем дне сквозь долгие годы, и сегодня он по-прежнему вызывает у нас ликование, чувство бесконечной гордости, вселяет в нас твердую веру в собственные силы, вдохновляет на новые достижения, - обратился к участникам мероприятия губернатор. - Никто не забыт, ничто не забыто! Мы помним каждого из наших земляков, кто до последнего вздоха сражался с фашистскими захватчиками, кто трудился, не зная устали, кто пережил бесчисленные лишения и страдания, ужасы концлагерей, отдал все самое дорогое и ценное для блага родной страны".

Дмитрий Азаров адресовал слова благодарности тем, кто сегодня продолжает традиции, заложенные военным поколением, кто равняется на него не только в труде, но и в ценностях, во взглядах на жизнь. Поблагодарил глава региона и тех, кто поддерживает ветеранов, делает их подвиг достоянием все новых поколений россиян.

"Это очень большое, важное государственное дело. Вы закладываете крепкий фундамент в будущее нашей страны", - подчеркнул губернатор и вручил награды за труд, за служение людям, за развитие ветеранского движения.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" был награжден начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области Александр Винников.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За заслуги в развитии ветеранского движения" были отмечены председатель Самарской городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Валерий Довгялло и член Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, директор Центра социального обслуживания населения "Безымянский" Анатолий Мастянин.

"От имени нашего общества "Жителей блокадного Ленинграда", проживающих в Самаре, живых свидетелей тех суровых дней поздравляю всех жителей Самарской губернии с праздником. Это самый наш главный, самый любимый праздник. Это День Победы всего нашего многонационального народа", - сказал Валерий Довгялло, получая награду.

Председателю Самарской региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда" Петру Горшкову и почетному члену президиума Самарской городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Тамаре Короткевич был вручен Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям".

Вручив награды, губернатор отметил, что сегодня воины Российской Армии, как и тогда, 80 лет назад, вновь следуя заветам своих дедов и прадедов, защищают нашу страну, мир от нацизма, чтобы над Самарской областью, над Россией было мирное небо, была возможность созидательного труда, возможность строить и приумножать, сеять хлеб и воспитывать детей.

"Они сражаются сегодня за каждого из нас. Низкий им поклон за верность традициям, верность заветам ветеранов Великой Отечественной войны", - подчеркнул губернатор.

Также Дмитрий Азаров сообщил, что сейчас от общественных организаций поступают предложения по наименованию улиц, скверов в честь сегодняшних защитников Отечества.

"Все эти предложения самым внимательным образом рассмотрим и примем решение. Мы, конечно, должны сегодня все вместе позаботиться о семьях защитников Отечества, сделать все, чтобы дети получили нужное образование, чтобы поддержку нашу семьи защитников Отечества - как героев Великой Отечественной войны, так и сегодняшних дней - чувствовали всегда", - заявил губернатор.