Женщина-водитель на Lada Vesta сбила пенсионерку на дороге в Бугуруслан

9 мая на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек. У одного из участников дорожно-транспортных происшествий обнаружены признаки опьянения, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Одно из ДТП произошло в 12:35 на автодороге "Самара-Бугуруслан".

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 27-летняя женщина-водитель на автомобиле Lada Vesta ехала со стороны г. Самара в направлении г. Бугуруслан.

На 27 км трассы водитель не уступил дорогу и совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерке назначено амбулаторное лечение.