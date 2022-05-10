Женщина-водитель на Lada Vesta сбила пенсионерку на дороге в Бугуруслан

9 мая на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек. У одного из участников дорожно-транспортных происшествий обнаружены признаки опьянения, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Одно из ДТП произошло в 12:35 на автодороге "Самара-Бугуруслан".
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 27-летняя женщина-водитель на автомобиле Lada Vesta ехала со стороны г. Самара в направлении г. Бугуруслан.
На 27 км трассы водитель не уступил дорогу и совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерке назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...