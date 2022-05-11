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ЖКХ и благоустройство Общество

Специалисты лабораторий "РКС-Самара" тщательно проверяют природную и питьевую воду

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Май — время паводка. Волга разливается, выходит из берегов, почва береговой полосы размывается, в воду попадает большое количество примесей, которые в другое время остаются на суше.

В этот период "РКС-Самара" значительно увеличивает количество исследований воды. Если в обычное время перед подачей в город делается около 700 анализов в день, то во время паводка — более 900!

На предприятии постоянно действует комиссия по биологической безопасности. Ее председатель, директор по качеству "РКС-Самара" Юлия Егорова рассказала, что весь процесс водоподготовки проходит под государственным санитарным надзором, который осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области: "Мы работаем круглосуточно, проводя сотни анализов, в зависимости от результатов которых корректируем технологию очистки и питьевой воды, и стоков".

В настоящий момент питьевая вода, поставляемая жителям города Самары, полностью соответствует всем нормативным показателям — требованиям СанПиН. Необходимо отметить, что очистка воды зависит от множества факторов: не только от качества речной воды, но и от ее температуры, и температуры воздуха, интенсивности водоразбора и других параметров. Именно в лабораториях технологи подбирают режим, который обеспечивает установленное качество воды с учетом ее прохождения по трубам.

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