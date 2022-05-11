Специалисты лабораторий "РКС-Самара" тщательно проверяют природную и питьевую воду

Май — время паводка. Волга разливается, выходит из берегов, почва береговой полосы размывается, в воду попадает большое количество примесей, которые в другое время остаются на суше.
В этот период "РКС-Самара" значительно увеличивает количество исследований воды. Если в обычное время перед подачей в город делается около 700 анализов в день, то во время паводка — более 900!
На предприятии постоянно действует комиссия по биологической безопасности. Ее председатель, директор по качеству "РКС-Самара" Юлия Егорова рассказала, что весь процесс водоподготовки проходит под государственным санитарным надзором, который осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области: "Мы работаем круглосуточно, проводя сотни анализов, в зависимости от результатов которых корректируем технологию очистки и питьевой воды, и стоков".
В настоящий момент питьевая вода, поставляемая жителям города Самары, полностью соответствует всем нормативным показателям — требованиям СанПиН. Необходимо отметить, что очистка воды зависит от множества факторов: не только от качества речной воды, но и от ее температуры, и температуры воздуха, интенсивности водоразбора и других параметров. Именно в лабораториях технологи подбирают режим, который обеспечивает установленное качество воды с учетом ее прохождения по трубам.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается