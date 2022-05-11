Сотрудникам АвтоВАЗа поднимут ставки и оклады

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С 1 июня текущего года сотрудникам АвтоВАЗа увеличат тарифные ставки и оклады на 9%, сообщает профсоюзная организация предприятия. Соответствующее решение было принято по итогам заседания согласительной комиссии автозавода 11 мая.

Фото: Архив «ВН»