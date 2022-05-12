Третья всероссийская экологическая конференция "Россия, дыши" пройдет в Тольятти 20 мая

В тольяттинском технопарке "Жигулевская долина" 20 мая пройдет конференция, в которой примут участие экологические активисты из нескольких десятков городов России, ведущие игроки отрасли транспорта на альтернативном топливе, специалисты и эксперты в области "зеленых инвестиций", представители федеральной и региональной власти.

Организаторами мероприятия выступили: общественное движение "Тольятти, дыши", известное активными действиями в сфере контроля за состоянием окружающей среды, АНО "Аиралаб Рус", реализующее проект гражданской сети мониторинга в Тольятти и других российских городах, технопарк "Жигулевская долина", резидентом которого является "Аиралаб Рус".

Третья всероссийская экологическая конференция "Россия, дыши" пройдет в формате нескольких независимых сессий:

Общественная сессия. В этой части запланирована встреча общественных инспекторов из Тольятти, волонтеров и экологических активистов из нескольких городов России с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Пленарное заседание, в котором, кроме Светланы Радионовой, примут участие:

Николай Ренц, глава администрации Тольятти;

Веселов Алексей, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

Пивкин Иван, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

Шамин Андрей, министр промышленности и торговли Самарской области;

Комаров Олег, председатель Самарского регионального отделения российской экологической партии "Зеленые".

В двух бизнес-сессиях, посвященных теме "зеленых финансов" и экологичному транспорту в городе, примут участие журналисты, представители промышленных предприятий и игроки отрасли электротранспорта, ЭЗС и транспорта на метане из Москвы, Иннополиса, Тольятти, Самары.

Во второй день конференции, 21 мая 2022 года, для общественных активистов из других городов России организаторы подготовили экскурсии по объектам внутреннего туризма региона и предприятиям химической отрасли.