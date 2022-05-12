Скончался главный режиссер самарского драмтеатра Валерий Гришко

В четверг, 12 мая, на 71-м году жизни скончался главный режиссер и художественный руководитель Самарского академического театра драмы Валерий Гришко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"В последнее время он тяжело болел. К сожалению, недуг оказался сильнее. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Его уход - огромная утрата для отечественного искусства", - написал парламентарий.
Валерий Гришко окончил Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской, учился в ЛГИТМиКе. Работал режиссером-постановщиком в Санкт-Петербургском театре им. В. Ф. Комиссаржевской, главным режиссером Новосибирского театра «Красный факел». С 2009 г. - главный режиссер Самарского академического театра драмы им. М.Горького (с 2019 г. – также художественный руководитель). Снялся в более чем 20 фильмах, в числе которых "Раскол", "Белый тигр", "Левиафан".
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить