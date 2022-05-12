Скончался главный режиссер самарского драмтеатра Валерий Гришко

В четверг, 12 мая, на 71-м году жизни скончался главный режиссер и художественный руководитель Самарского академического театра драмы Валерий Гришко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В последнее время он тяжело болел. К сожалению, недуг оказался сильнее. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Его уход - огромная утрата для отечественного искусства", - написал парламентарий.

Валерий Гришко окончил Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской, учился в ЛГИТМиКе. Работал режиссером-постановщиком в Санкт-Петербургском театре им. В. Ф. Комиссаржевской, главным режиссером Новосибирского театра «Красный факел». С 2009 г. - главный режиссер Самарского академического театра драмы им. М.Горького (с 2019 г. – также художественный руководитель). Снялся в более чем 20 фильмах, в числе которых "Раскол", "Белый тигр", "Левиафан".