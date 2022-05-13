"КуйбышевАзот" объявил конкурс на новую концепцию яхт-клуба "Дружба"

ПАО "КуйбышевАзот" объявило о проведении конкурса на разработку архитектурной концепции одного из значимых для Тольятти объектов — яхт-клуба "Дружба".

За 55 лет своей истории "КуйбышевАзот" смог построить и сохранить вокруг предприятия крепкую социальную инфраструктуру, которая уже давно работает не только в интересах заводчан, но и всего города. Яхт-клуб "Дружба" сегодня — это не только сотни занимающихся парусным спортом детей и подростков, но и территория, которая привлекает своей красотой и убранством, красивыми видами и архитектурными композициями. Она давно стала точкой притяжения горожан и гостей города.

В прошлом году яхт-клуб "Дружба" был включен в маршрут проекта "Яркие выходные в Приволжье", который был реализован в Самарской области при поддержке правительства Самарской области и администрации Тольятти. Просторы Жигулевского моря, марина, полная красивых яхт, маяк — яхт-клуб заслуженно является одним из красивейших мест для прогулок и фотосессий.

Нынешний облик яхт-клуб "Дружба" формировался на протяжении последних 15 лет. Силами предприятия был построен новый комплекс зданий и удобные марины для занятий юных яхтсменов, так полюбившаяся горожанам архитектурная композиция маяк. За прошедшие годы территория застраивалась и благоустраивалась, на ней появлялись новые объекты. И чтобы привести ее к единой архитектурной концепции, на предприятии было принято решение провести конкурс с приглашением всех заинтересованных сторон.

Участникам конкурса предложено разработать концептуальный эскизный проект с целью локализации существующих и создания новых функциональных зон яхт-клуба, а также придания единого дизайн-кода фасадам, вывескам, навигационным указателям и малым архитектурным формам.

Проекты должны предусматривать условное деление территории яхт-клуба "Дружба" на несколько функциональных зон: техническую, тренировочную, ландшафтную, пляжную, а также предусматривать размещение объектов малого предпринимательства. Более подробно с конкурсной документацией можно ознакомиться по ссылке. Для победителей конкурса, которых определит жюри под председательством генерального директора ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко, предусмотрены денежные призы.

"Яхт-клуб "Дружба" давно стал одним из любимых и знаковых мест отдыха в Самарской области. "КуйбышевАзот" из года в год многое делает для этого, в том числе вкладывая серьезные средства в развитие и благоустройство. Конкурс на разработку новой архитектурной концепции яхт-клуба, организованный нашим предприятием — это очередной шаг в этом направлении, призванный сделать яхт-клуб "Дружба" еще более удобным и комфортным для его гостей", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.