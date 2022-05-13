"КуйбышевАзот" объявил конкурс на новую концепцию яхт-клуба "Дружба"

ПАО "КуйбышевАзот" объявило о проведении конкурса на разработку архитектурной концепции одного из значимых для Тольятти объектов — яхт-клуба "Дружба".
За 55 лет своей истории "КуйбышевАзот" смог построить и сохранить вокруг предприятия крепкую социальную инфраструктуру, которая уже давно работает не только в интересах заводчан, но и всего города. Яхт-клуб "Дружба" сегодня — это не только сотни занимающихся парусным спортом детей и подростков, но и территория, которая привлекает своей красотой и убранством, красивыми видами и архитектурными композициями. Она давно стала точкой притяжения горожан и гостей города.
В прошлом году яхт-клуб "Дружба" был включен в маршрут проекта "Яркие выходные в Приволжье", который был реализован в Самарской области при поддержке правительства Самарской области и администрации Тольятти. Просторы Жигулевского моря, марина, полная красивых яхт, маяк — яхт-клуб заслуженно является одним из красивейших мест для прогулок и фотосессий.
Нынешний облик яхт-клуб "Дружба" формировался на протяжении последних 15 лет. Силами предприятия был построен новый комплекс зданий и удобные марины для занятий юных яхтсменов, так полюбившаяся горожанам архитектурная композиция маяк. За прошедшие годы территория застраивалась и благоустраивалась, на ней появлялись новые объекты. И чтобы привести ее к единой архитектурной концепции, на предприятии было принято решение провести конкурс с приглашением всех заинтересованных сторон.
Участникам конкурса предложено разработать концептуальный эскизный проект с целью локализации существующих и создания новых функциональных зон яхт-клуба, а также придания единого дизайн-кода фасадам, вывескам, навигационным указателям и малым архитектурным формам.
Проекты должны предусматривать условное деление территории яхт-клуба "Дружба" на несколько функциональных зон: техническую, тренировочную, ландшафтную, пляжную, а также предусматривать размещение объектов малого предпринимательства. Более подробно с конкурсной документацией можно ознакомиться по ссылке. Для победителей конкурса, которых определит жюри под председательством генерального директора ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко, предусмотрены денежные призы.
"Яхт-клуб "Дружба" давно стал одним из любимых и знаковых мест отдыха в Самарской области. "КуйбышевАзот" из года в год многое делает для этого, в том числе вкладывая серьезные средства в развитие и благоустройство. Конкурс на разработку новой архитектурной концепции яхт-клуба, организованный нашим предприятием — это очередной шаг в этом направлении, призванный сделать яхт-клуб "Дружба" еще более удобным и комфортным для его гостей", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается