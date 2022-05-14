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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Ахмату"

ГРОЗНЫЙ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В предпоследнем туре Тинькофф РПЛ 14 мая "Крылья Советов" в Грозном уступили "Ахмату" с минимальным счетом, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: pfcks.ru

На 54-й минуте игры Бернард Бериша навесил с углового удара и вышедший на замену после перерыва Мохамед Конате головой переправил мяч в ворота — 1:0.

Через пару минут Денис Якуба вывел на ворота Дмитрия Цыпченко, на котором сфолил Андрей Семенов. Защитник "Ахмата" получил предупреждение, для него оно стало вторым в матче, и покинул поле, а в ворота хозяев поля был назначен пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Юрий Горшков, Гиорги Шелия парировал удар — 1:0. Воплотить численное преимущество в гол самарцам не удалось, в итоге поражение с минимальным счетом.

Фернандо Костанца получил в матче предупреждение и пропустит заключительный матч сезона.

Игра 30-го тура, в которой "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" принимают московский "Локомотив", состоится в субботу, в 21 мая, в 18:00.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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