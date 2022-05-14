"Крылья Советов" уступили "Ахмату"

В предпоследнем туре Тинькофф РПЛ 14 мая "Крылья Советов" в Грозном уступили "Ахмату" с минимальным счетом, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На 54-й минуте игры Бернард Бериша навесил с углового удара и вышедший на замену после перерыва Мохамед Конате головой переправил мяч в ворота — 1:0.

Через пару минут Денис Якуба вывел на ворота Дмитрия Цыпченко, на котором сфолил Андрей Семенов. Защитник "Ахмата" получил предупреждение, для него оно стало вторым в матче, и покинул поле, а в ворота хозяев поля был назначен пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Юрий Горшков, Гиорги Шелия парировал удар — 1:0. Воплотить численное преимущество в гол самарцам не удалось, в итоге поражение с минимальным счетом.

Фернандо Костанца получил в матче предупреждение и пропустит заключительный матч сезона.

Игра 30-го тура, в которой "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" принимают московский "Локомотив", состоится в субботу, в 21 мая, в 18:00.