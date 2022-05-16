Тольяттинка потеряла более 90 тыс. руб., пытаясь устроиться на работу

В Тольятти в отдел полиции обратилась 37-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денег в сумме свыше 92 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая увидела на сайте в сети Интернет сообщение о вакансии копирайтера. С целью получения дополнительного заработка безработная тольяттинка прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность и указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров рекламной компании и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте, а для подтверждения серьезности намерения работать в компании заплатить взнос путем перевода денежных средств на биткоин-кошелек.

Женщина выполнила условия "кадровика", после чего, несколько дней безрезультатно прождав обратной связи и узнав, что с ее счета списано более 92 тыс. руб., поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.