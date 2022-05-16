Доля АвтоВАЗа из группы Renault передана НАМИ

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Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. Подписанные соглашения предусматривают передачу 100% акций Renault Россия городу Москве и 67,69% акций АвтоВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ" (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), сообщает Минпромторг РФ.