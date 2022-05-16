Доля АвтоВАЗа из группы Renault передана НАМИ

Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. Подписанные соглашения предусматривают передачу 100% акций Renault Россия городу Москве и 67,69% акций АвтоВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ" (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), сообщает Минпромторг РФ.
Сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет осуществлять АвтоВАЗ. Российский концерн продолжит выпуск всей линейки автомобилей Lada на своих заводах, сообщил Минпромторг.
Важным условием служит опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.