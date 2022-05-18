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Преступления Происшествия

Защитники обвиненной дочери Виктора Тархова рассказали об исчезнувших миллионах

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Людмила Тархова признала в своих действиях признаки самоуправства. Об этом сообщают ее адвокаты.

Напомним, по версии следствия, Тархова вымогала у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева 200 млн рублей. Предполагается, что за эти деньги она обещала не выдавать некий компромат. Отец Людмилы, Виктор Тархов, был главой Самары в 2006-2010 годах. Также известно, что Людмила Тархова ранее была замужем за авторитетным жителем Самары, известным как "Лорд". Он был судим за скупку краденого, использование фальшивого документа, хищение нефти, а также за покушение на сотрудника ФСБ.

По версии стороны защиты, нынешние злоключения Людмилы начались с того, что после продажи заправок "Витязь" семья Тарховых получила крупную сумму денег.

"После этого депутат губернской думы Александр Милеев попросил денег в долг. Гарантом был известный бизнесмен Дьяченко, с которым у Виктора Тархова были свои коммерческие отношения. Потом Дьяченко умер, с тех пор Людмила Викторовна пыталась вернуть долг", - рассказывают защитники.

Далее, по словам защитников, некоторая помощь ей была оказана юристом по фамилии Беленькая. Но в итоге переговоры Тарховой с Милеевым прошли все же не очень хорошо. Дочь экс-главы Самары была задержана. Теперь ей грозит реальный срок лишения свободы. Женщина находится под домашним арестом.

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