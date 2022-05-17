В Самарской области готовится к запуску уникальный логистический центр ММК

На территории особой экономической зоны "Тольятти" (ОЭЗ "Тольятти") готовится к запуску производственно-логистический центр (ПЛЦ) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) - одного из крупнейших мировых производителей стали и ведущего предприятия черной металлургии России. Это первый подобный объект в стране для нужд автопромышленности. Во вторник, 17 мая, возможности центра оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Площадь центра ММК - более 30000 кв. метров, складская мощность - 150000 тонн в год. Произведенный в Магнитогорске металл доставляется и хранится на складах ОЭЗ "Тольятти", откуда будет отправляться на автозаводы страны. Логистический комплекс способен обеспечивать автопроизводителей металлопрокатом объемом от 500000 тонн в год с возможностью расширения в будущем. В настоящее время в производственно-логистическом центре ММК завершаются пусконаладочные работы и идет наполнение склада металлопрокатом.

Соглашение между Самарской областью и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" о строительстве на территории ОЭЗ "Тольятти" производственно-логистического центра было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Это стало результатом переговоров губернатора Дмитрия Азарова и руководства гиганта российской металлургии.

"Окончательное соглашение о реализации этого проекта было подписано два года назад на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. И на очередном форуме мы сможем отфиксировать, что проект состоялся. Это очень важно, что соглашения о намерениях принимают потом конкретные очертания и реализацию", - констатировал губернатор.

ПЦЛ ММК - крупнейший инвестиционный проект экономической зоны "Тольятти", который уже начал играть важную роль в ее дальнейшем развитии. Резидент стал новой точкой роста внутри особой экономической зоны - разместиться в непосредственной близости от поставщика металла выгодно многим производственным компаниям. Уже заключено соглашение с новым инвестором ОЭЗ "Тольятти", который будет работать вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Предприятие займется переработкой металла. Это новые рабочие места и новые инвестиции. Эксперты ожидают большого всплеска интереса к ОЭЗ "Тольятти" тех инвесторов, которые работают с металлом, занимаются заготовкой, нарезкой, изготовлением различного рода изделий.

"В центр будет поступать продукция Магнитогорского металлургического комбината и распределяться между нашими клиентами - автозаводами, расположенными в Западной и Центральной частях России, в том числе АВТОВАЗом, в непосредственной близости от которых мы открываемся, - пояснил руководитель ООО "ММК-ПЛЦ-Тольятти" Андрей Швецов. - У металла и мест хранения есть уникальные QR-коды, по которым клиенты смогут в режиме онлайн отслеживать свои заказы".

Глава региона подчеркнул масштабность и значимость проекта не только для промышленно развитого города Тольятти, но и для всей Самарской области и Поволжья.

"Конечно, это и новые рабочие места, и достойная заработная плата для людей, которые здесь будут трудиться. Это и колоссальный импульс для развития экономики региона, в первую очередь, Особой экономической зоны. Создав условия для реализации проекта, мы взяли на себя обязательства о строительстве железнодорожной ветки и реализовали следующий инвестпроект, который тоже уже работает", - отметил Дмитрий Азаров.

Появление железнодорожной ветки в Особой экономической зоне дает колоссальный импульс ее развитию, развитию всей Самарской области. Созданные условия привлекают новых инвесторов, которые уже приступили к реализации своих проектов.

Руководитель региона подчеркнул: очень важно создавать такую цепочку инвестпроектов. "Важно создавать синергию реализации различных проектов. Она здесь в полной мере сейчас реализуется, и я этому очень рад", - заявил Дмитрий Азаров.

Дополнительный импульс развитию Тольятти, Особой экономической зоны, Самарской области, Поволжья дает масштабная стройка мостового перехода через Волгу.

"Этот проект также крайне важен для нас с точки зрения обеспечения инфраструктурного развития. Мост - это будущее нашего региона на десятки лет вперед. Стоит только какому-то региону остаться на обочине торговых путей - и там, как правило, происходит стагнация. Мы создаем условия, создавая новую инфраструктуру, строя новые развязки, новые мосты (напомню, через Самару и реку Сок мы их уже построили) для того, чтобы наш регион никогда - ни в ближайшей, ни в дальней перспективе - не оказался на обочине развития нашей страны и мировой экономики", - отметил Дмитрий Азаров.

Именно проекты по развитию логистической и дорожной инфраструктуры, реализуемые в Самарской области, а также льготы, которые предоставляются резидентам в ОЭЗ "Тольятти", стали важным аргументом для инвестора при выборе региона для реализации проекта.

"Магнитогорский металлургический комбинат имеет опыт работы с экономическими зонами. Самарская область была выбрана для реализации нашего проекта благодаря своему местоположению: в непосредственной близости находятся несколько автомобильных заводов - АвтоВАЗ, УАЗ, недалеко Ижевская площадка. Здесь удобный логистический маршрут, который проходит рядом с федеральной трассой, новая дорога с мостом на стадии строительства", - сообщил руководитель ООО "ММК-ПЛЦ-Тольятти" Андрей Швецов.

Ключевым фактором размещения центра Магнитогорского металлургического комбината в ОЭЗ "Тольятти" стало решение правительства Самарской области построить железнодорожную ветку к ОЭЗ "Тольятти". Крупный инфраструктурный проект реализуется в рамках концессионного соглашения между Самарской областью и ОАО "РЖД", подписанного благодаря договоренностям Дмитрия Азарова с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. К Особой экономической зоне подводят 14 км железнодорожных путей от вокзала Автозаводского района города. Металлургический комбинат стал первым резидентом, который уже может пользоваться услугами железнодорожной ветки. Проект придает колоссальный импульс развитию ОЭЗ "Тольятти". После окончательного завершения строительства по железной дороге можно будет перевозить 1,4 млрд тонн грузов в год.

"ОЭЗ "Тольятти" остается одной из самых привлекательных площадок в стране. Это связано с выгодным месторасположением, налоговыми льготами и другими преференциями, инфраструктурой, развитой транспортной логистикой и мерами поддержки инвесторов со стороны управляющей компании ОЭЗ и правительства Самарской области. Сегодня на территории ОЭЗ в качестве резидента зарегистрировано 31 предприятие, функционируют 13 предприятий. Общий объем инвестиций, осуществленных резидентами в проекты, по данным на 31.03.2022, составил 19,87 млрд рублей, создано около 2500 рабочих мест. Выручка инвесторов достигла 38,5 миллиарда рублей.

В 2022 г. два резидента ОЭЗ "Тольятти" планируют завершить строительство новых корпусов под производство автокомпонентов. Это производственный корпус ООО "ИнтЭксПласт", которое будет выпускать более 30 наименований автокомпонентов из пластмасс. Уже в этом году там будет создано 132 новых рабочих места, запланированный объем инвестиций - 463 млн рублей. До конца этого года планируется завершить строительство третьей очереди ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" - одной из крупных производственных площадок группы компаний FAURECIA в России. Реализация проекта третьей очереди позволит наладить производство пены для автомобильных сидений. Инвестиции "Форесии" в экономику региона уже составили 1,34 млрд рублей, создано 628 рабочих мест. Новый производственный корпус позволит дать работу еще 80 тольяттинцам.