Губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством АвтоВАЗа в Тольятти

Во вторник, 17 мая, в ходе рабочих совещаний в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством АвтоВАЗа. Глава региона обсудил с президентом автогиганта Николя Мором и вице-президентом по персоналу и социальной политике Дмитрием Михаленко текущую ситуацию на предприятии, планы и некоторые детали тех изменений, которые происходят на заводе в настоящее время.

Напомним, что 16 мая было объявлено о переходе активов группы Renault в государственную собственность. Этому решению предшествовала большая работа федеральных и региональных властей совместно с руководством предприятия. В частности, работа АвтоВАЗа стала одной из тем встречи Дмитрия Азарова с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым 19 апреля этого года.

Сегодня во время встречи глава региона отметил вклад Николя Мора в развитие АвтоВАЗа и те позитивные изменения, которые произошли на заводе под его руководством. Ситуация на предприятии была и остаётся под ежедневным контролем губернатора.