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Экология Общество

Студенты ТГУ приняли участие в экологическом субботнике

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие было организовано ГК "Эковоз" в лесной зоне, напротив Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Уже стало доброй традицией устраивать совместные субботники ГК "Эковоз" со студентами ТГУ на "Тропе здоровья".

Мусор сразу собирали раздельно перерабатываемое вторсырье в отдельные пакеты — и затем отправили на тольяттинский комплекс по переработке отходов.

ГК "Эковоз" выражает благодарность всем, кто присоединился к мероприятию.

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