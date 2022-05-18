Студенты ТГУ приняли участие в экологическом субботнике

Мероприятие было организовано ГК "Эковоз" в лесной зоне, напротив Тольяттинского государственного университета (ТГУ).
Уже стало доброй традицией устраивать совместные субботники ГК "Эковоз" со студентами ТГУ на "Тропе здоровья".
Мусор сразу собирали раздельно перерабатываемое вторсырье в отдельные пакеты — и затем отправили на тольяттинский комплекс по переработке отходов.
ГК "Эковоз" выражает благодарность всем, кто присоединился к мероприятию.
Последние комментарии
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.