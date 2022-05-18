Студенты ТГУ приняли участие в экологическом субботнике

Мероприятие было организовано ГК "Эковоз" в лесной зоне, напротив Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Уже стало доброй традицией устраивать совместные субботники ГК "Эковоз" со студентами ТГУ на "Тропе здоровья".

Мусор сразу собирали раздельно перерабатываемое вторсырье в отдельные пакеты — и затем отправили на тольяттинский комплекс по переработке отходов.

ГК "Эковоз" выражает благодарность всем, кто присоединился к мероприятию.