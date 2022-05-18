На пляже в районе ул. Советской Армии пройдет экологическая акция "День Волги 2022"

В субботу, 21 мая, в поддержку национального проекта "Экология" в Самаре пройдет экологическая акция "День Волги 2022".

Волга — это настоящий символ России, неотъемлемая часть нашей истории и культуры, а также источник важнейших природных ресурсов, от которых зависят жизни миллионов людей.

Чтобы стать участником акции и внести свой вклад в оздоровление великой русской реки, нужно зарегистрироваться на сайте деньволги.рф.

"День Волги" — это:

— возможность сделать доброе дело;

— большой праздник с развлекательной программой для всей семьи;

— квесты и задания, за выполнение которых можно получить классные призы.

Самара будет ждать гостей в 11:00, акция пройдет в Октябрьском районе, на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии.