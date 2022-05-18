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Экология Общество

На пляже в районе ул. Советской Армии пройдет экологическая акция "День Волги 2022"

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 мая, в поддержку национального проекта "Экология" в Самаре пройдет экологическая акция "День Волги 2022".

Волга — это настоящий символ России, неотъемлемая часть нашей истории и культуры, а также источник важнейших природных ресурсов, от которых зависят жизни миллионов людей.

Чтобы стать участником акции и внести свой вклад в оздоровление великой русской реки, нужно зарегистрироваться на сайте деньволги.рф.

"День Волги" — это:
— возможность сделать доброе дело;
— большой праздник с развлекательной программой для всей семьи;
— квесты и задания, за выполнение которых можно получить классные призы.

Самара будет ждать гостей в 11:00, акция пройдет в Октябрьском районе, на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии.

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