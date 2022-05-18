На пляже в районе ул. Советской Армии пройдет экологическая акция "День Волги 2022"

В субботу, 21 мая, в поддержку национального проекта "Экология" в Самаре пройдет экологическая акция "День Волги 2022".
Волга — это настоящий символ России, неотъемлемая часть нашей истории и культуры, а также источник важнейших природных ресурсов, от которых зависят жизни миллионов людей.
Чтобы стать участником акции и внести свой вклад в оздоровление великой русской реки, нужно зарегистрироваться на сайте деньволги.рф.
"День Волги" — это:
— возможность сделать доброе дело;
— большой праздник с развлекательной программой для всей семьи;
— квесты и задания, за выполнение которых можно получить классные призы.
Самара будет ждать гостей в 11:00, акция пройдет в Октябрьском районе, на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии.
Последние комментарии
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.